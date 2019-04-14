أصالة تشعل حفلها على مسرح الملك فهد بدويتو مع الفنان عبادي الجوهر

أشعلت الفنانة السورية أصالة حفلها الغنائي على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز، بالرياض، بمشاركة الفنان عبادي الجوهر.

ووصلت أصالة إلى مقر الحفل، وكان في استقبالها سالم الهندي رئيس شركة روتانا المنظمة للحفل، واصطحبها إلى الداخل، لتبدأ وصلة من الطرب أشعلت بها حماس الجمهور.

وأطربت الفنانة السورية الجمهور السعودي بالعديد من الأغاني المميزة، كما قدمت أغنية ”قالوا ترى“ مع الجوهر، وسط تصفيق حاد من الجمهور.

وتغنت أصالة بأغنيتها الجديدة ”بنت أكابر“ التي ينتظر طرحها على هيئة فيديو كليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة القليلة المقبلة.

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