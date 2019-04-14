إليسا تعلق على واقعة تقبيل البابا فرانسيس لقدمي رئيس جنوب السودان

علقت الفنانة اللبنانية، إليسا، على تقبيل بابا الفاتيكان، فرانسيس، لقدمي رئيس جنوب السودان ونائبه، داعيا إياهما إلى عدم العودة إلى الحرب الأهلية.

وكتبت إليسا في تغريدة لها على “تويتر”: “هيدي بي كنيستي ورمز التواضع متل المسيح. لما يبوس إجر زعيم أرضي ليطلب السلام، بيكون عمل أكتر ما عملو كل زعما الحرب كل هالسنين. البابا فرنسيس قديس”.

وجرى ذلك خلال زيارة وفد رفيع من جنوب السودان إلى الفاتيكان للمشاركة في لقاء روحي خاص، نظم من أجل دعم المصالحة في البلد الإفريقي، في 10 و11 أبريل الجاري.

وكان البابا فرنسيس قد حث رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق الذي تحول لاحقا إلى زعيم المتمردين، وثلاثة نواب آخرين، على احترام الهدنة والوفاء بالتزامهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية في شهر مايو المقبل.

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