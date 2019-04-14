عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في وفاة محمود الجندي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان محمود الجندي الذي وافته المنية أمس الأول عن عمر يناهز 74 عاماً.

وحضر العزاء الذي أقيم في دار مناسبات المجمع الإسلامي بالشيخ زايد عدد كبير من الفنانين منهم محمد هنيدي وأحمد مكي وسمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز وابنتاه دنيا وإيمي، ومنة شلبي ونجوى فؤاد وماجدة زكي وشهيرة ووفاء عامر وهالة فاخر وشيماء سيف وحسن الرداد وشيرين وفردوس عبد الحميد وهالة صدقي وسيد رجب ويوسف شعبان وغيرهم.

وتواجد الفنان أكرم حسني في العزاء رغم أنه يعاني من وعكة صحية، حيث ظهر وهو يرتدي "رقبة طبية".

كما حرصت الممثلة هنا الزاهد على تقديم واجب العزاء ورافقت خطيبها الفنان أحمد فهمي وظهرت بشعر قصير ولون أغمق من لونه الأشقر الذي اعتاد عليه جمهورها.

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