نجمة تركية تتقدم بطلب غريب للمحكمة بشأن ابنتها

أنقرة - لايف ستايل
بعد الضجة الكبيرة التي أثارها خبر انفصال نجمة البوب التركية إيشين كاراجا عن زوجها المصوّر سيدات دوغان، بسبب المشاكل العديدة التي لم يتمكنا من حلها، عادت قضيتها لتكون محط اهتمام الصحافة التركية بسبب ابنتها.
وتداولت الصحف التركية أخبارًا متعددة عن قيام إيشين بتقديم طلب إلى المحكمة لتغيير لقب ابنتها ميا، وألغت اسم زوجها السابق تماما من حياتهما.
ولفتت جريدة günaydın التركية إلى أن النجمة إيشين غضت كثيراً من زوجها لأنه اقترض مبلغ مليون ليرة تركية، وترك الدين لها لتسديده، الأمر الذي دفعها للقيام بتغيير اسم ابنتهما لإلغائه من حياتهما.
وأشارت المجلة إلى أن دوغان قام أيضا ببيع خواتم الزواج من أجل أن يذهب في عطلة، وتقوم النجمة حتى الآن بسداد دينه، فيما يتواجد هو الآن في البرازيل، حيث تم اعتقاله منذ فترة بسبب التهم الموجهة له.
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