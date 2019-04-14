مشاركة مصرية كبيرة في مهرجان قابس التونسي

القاهرة - لايف ستايل وسط حفاوة بالغة استقبل جمهور مهرجان " قابس سينما فن " النجوم والسينمائيين المصريين الذين حرصوا علي حضور حفل الافتتاح ومنهم إلهام شاهين وبشرى ومنى هلا والمخرج أحمد فوزي صالح والمؤلف مدحت العدل والمنتج جمال العدل والمخرجة هالة لطفي التي ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة. وعلى مستوي مشاركات الأفلام، يوجد في المهرجان ٧ أفلام، فعرض فى حفل الافتتاح «ليل خارجى» للمخرج أحمد عبد الله السيد. وتنافس السينما المصرية بستة أفلام فى مسابقات المهرجان، ففى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يشارك فيلما «يوم الدين» للمخرج أبو بكر شوقى و«ورد مسموم» للمخرج أحمد فوزى صالح. وفى مسابقة الأفلام الوثائقية، يشارك فيلما «تأتون من بعيد» للمخرجة أمل رمسيس و«الجمعية» للمخرجة ريم صالح. Advertisements وفى مسابقة الأفلام القصيرة، يشارك فيلما «زى الشمس» للمخرجة هنا محمود «وشوكة وسكينة» للمخرج آدم عبدالغفار. قد يهمك أيضًــــا انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان قابس الدولي للفيلم العربي فيلم "ورد مسموم" يفوز بالجائزة السادسة من مهرجان "ديوراما الدولي للأفلام" في الهند

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