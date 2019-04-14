هاني سلامة يفقد الذاكرة في مُسلسله الجديد

كشف الشريط الدعائي الأول لمُسلسل "قمر هادي"، للنجم هاني سلامة، عن تعرضه لفقدان الذاكرة، ضمن أحداث العمل المُقرر عرضه في رمضان المُقبل .

وسيطرت على الشريط أجواء الإثارة، والتشويق، والغموض والمطاردات بين أبطال العمل، ما جعل جمهوره ومتابعيه يتفاعلون معه فور طرحه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وفوجئ الجمهور باستعانة صناع هذا العمل بالملحن العالمي مارك بيتري لتنفيذ المؤثرات الصوتية الخاصة بالبرومو الدعائي به، وهو يعد من أشهر الموسيقيين في العالم، حيث قدم العديد من الأعمال الموسيقية لأهم الأفلام العالمية.

ويشارك في بطولة المسلسل يسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج تامر مرسي.

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