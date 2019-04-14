شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيي حفلا غنائيا لصالح مرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي أمير الغناء العربي هاني شاكر، حفلا غنائيا خيريا لصالح مرضى سرطان الثدي وذلك يوم الجمعة ١٩ أبريل وسيقدم مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة أيضًا. Advertisements من المقرر أن يحضر الحفل نخبة من الفنانين ورجال الأعمال ونجوم المجتمع، إلى جانب أكثر من 50 عالمًا من علماء الأورام بالعالم وأساتذة الأورام بمصر والوطن العربي.

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