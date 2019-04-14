شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تطرح أغنية عراقية بعنوان "متدلع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الديفا سميرة سعيد بوستر أغنيتها الجديدة "متدلع" وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع ومكس محب الراوي. ومن المقرر أن تقوم الديفا سميرة سعيد بعمل جولة غنائية مغربية خلال شهر أبريل لتحيي مجموعة حفلات في المغرب حيث تقدم مجموعة من أغنياتها الشهيرة الجديدة والقديمة. Advertisements وكانت الفنانة سميرة سعيد، خضعت مؤخرًا لجلسة تصوير جديدة، وظهرت بإطلالة خلابة بالأبيض والأسود، فى عودة إلى أيام الزمن الجميل، وشاركت سميرة سعيد جمهورها بالصور من جلسة التصوير عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها.

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