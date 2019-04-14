شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة مع ابنه "مالك الأنصارى" فى بوستر "كلبش 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "سينرجى" عن البوستر الرسمى الأول لمسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث ظهر أمير كرارة فى البوستر الدعائى حاملاً الطفل الذى سيجسد دور نجله "مالك الأنصارى".



بوستر مسلسل كلبش 3

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، عمر الشناوى، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.