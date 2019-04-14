شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصوير 24 ساعة.. ياسر جلال إجازة من "لمس أكتاف".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، على إجازة اليوم الأحد بعد تصوير عدد من مشاهد الأكشن ومطاردات استمر على مدار 24 ساعة بحلوان داخل ديكور مصنع حديد وصلب، حيث يجسد جلال شخصية ملاكم معتزل خلال الأحداث ويدخل فى صراعات مع الفنان فتحى عبد الوهاب، ومن المقرر عرض العمل فى موسم دراما رمضان المقبل.

كانت شركة "سينرجى" المنتجة للعمل قد طرحت البروموهات الدعائية للمسلسل، حيث حققت نسب مشاهدة عالية، كما نالت إعجاب الجمهور، لاسيما أن البرومو اعتمد على الغموض والتشويق.

المسلسل يعد من أقوى المسلسلات فى الموسم الدرامى 2019، حيث ينتظر الجمهور قوة الصراع المشتعلة بين النجمين ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، خاصة أن الأحداث تتسم بالسخونة والإثارة من الوهلة الأولى.

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"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.