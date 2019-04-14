شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحيى حفلا بجامعة عين شمس 18 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب رامى صبرى حفلاً غنائيًا، يوم الخميس المقبل الموافق 18 من الشهر الجارى، وذلك داخل الحرم الرئيسى بجامعة عين شمس، ومن المقرر حضور الآلاف من الطلاب احتفالاً بانتهاء النشاط الطلابي مع نجمهم المفضل.

ويصعد رامى إلى مسرح الحفل فى تمام الساعة الثالثة عصرًا ويقوم بغناء العديد من أشهر أغنياته ومنها "أهد الدنيا" و"كلمة" و"بقولك إيه تعالى" و"مبروك علينا" و"حبيبى الأولانى" وغيرها، كما يحضر رامي العديد من المفاجآت التى سيقدمها لطلاب الجامعة.

ويتعاون رامى فى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشعراء أحمد على موسى، تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعى، ومن الموزعين جلال الحمداوى الذى تعاون مع رامى مسبقا فى أغنيتى "الراجل، وأهد الدنيا" كما يتعاون مع طارق توكل، تميم ومن الملحنين يتعاون رامى مع مدين، شادى حسن، كما يقوم رامى بتلحين بعض أغنيات ألبومه المقبل.

كان رامى صبرى قد طرح مؤخرًا أغنية "مبروك علينا" التى حققت نجاحًا كبيرًا، من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وتوزيع موسيقى ومكساج وماستر المغربى جلال الحمداوى، وقام رامى صبرى بتلحينها، وتم تصويرها فى بيروت تحت قيادة المخرج فادى حداد.