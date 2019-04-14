يسرى نصر الله: بحب أغاني حمو بيكا.. ومن حق رمضان يفعل ما يحلو له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_بهاء حجازي:

قال المخرج الكبير يسري نصر الله إنه شاهد فيلم الديزل لمحمد رمضان وشعر أن الفيلم "مسلي" فكتب هذا عبر حسابه على الفيسبوك.

واستكمل: اتهمني البعض إني قلت هذا لأنني أصبحت أعمل مع السبكي، منتج فيلم رمضان، ولكن هذا ليس صحيح على الإطلاق.

وأضاف المخرج الكبير في تصريحات لموقع الخليج 365 أنه تعاون مع محمد رمضان في البداية بفيلم "احكي يا شهر زاد" ولا أحد ينكر أنه ممثل متمكن من أدواته ومن حقه أن يُغني ويفعل ما يحلو له

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وتابع نصر الله:" بحب أغاني حمو بيكا وبستمتع بها، لأني مؤمن بالمصداقية وحمو بيكا يغني ما يعرفه الحب وغيره، وهو صادق فيما يقدمه ومن حقه أن يغني ما يريد".

وأوضح:" أنا ضد من يتهمونه بإفساد الذوق العام لأن الذوق الذي يفسده شخص واحد هو ذوق فاسد وهش من الأساس.

يذكر أن المخرج الكبير يسرى نصر الله يشارك كرئيس لجنة التحكيم في مهرجان الإسماعيلية السينمائي في دورته الحادية والعشرين التي تقام فاعلياتها في الوقت الحالي