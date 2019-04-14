هكذا علق محمود البزاوي على هدف محمد صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل الفنان محمود البزاوي، بإحراز اللاعب محمد صلاح هدفا في مباراة فريقه ضد نادي تشيلسي، ضمن بطولة الدوري الإنجليزي.
واعتبر "البزاوي" الهدف، ردا على عنصرية عدد من مشجعي فريق تشيلسي، وعلق عبر صفحته بتويتر: "محمد صلاح يرد على عنصرية جمهور تشيلسي بهدف عالمي، وده إنذار لأي حد هايزعله بعد كده".
وتابع: "حقيقي شئ مشرف وعظيم، ويمكن الهدف ده يكون سبب في إن صلاح ياخد جايزة بوشكاش بتاعت أحسن هدف في هذا العام، للعام التاني على التوالي".
وكان نجم فريق ليفربول محمد صلاح، قد تعرض منذ أيام لهتافات عنصرية من بعض مشجعي نادي تشيلسي الإنجليزي.
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