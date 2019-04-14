محمود حجازي في كواليس "زلزال": "اتقي شر الحليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان محمود حجازي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من كواليس مسلسله الرمضاني الجديد "زلزال". وعلق: "عبدالحليم سعيد فريد المحامي، اتقي شر الحليم إذا غضب، رمضان 2019". مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، حلا شيحة، حنان سليمان، يوسف عثمان، ومن إخراج إبراهيم فخر.

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