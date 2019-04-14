شريف عبدالمنعم لـ"الخليج 365": أوشكت على الانتهاء من ألحان "سوبر ميرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أوشك الفنان شريف عبدالمنعم على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على ألحان أغاني مسلسل "سوبر ميرو"، الذي تخوض به الفنانة إيمي سمير غانم السباق الرمضاني المُقبل.

وقال شريف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": سعيد بالمشاركة في عمل رمضاني، وقيامي بوضع ألحان أغاني مسلسل سيشارك في بطولته عملاق الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم".

وأضاف "تتر المسلسل شاركت في كتابة كلماته مع الشاعر رامي أمين، ووضعت ألحانه، توزيع زيزو فاروق، وجاري تجهيز باقي أغاني المسلسل".

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"سوبر ميرو" تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي.

من ناحية أخرى، يعقد شريف عبدالمنعم جلسات عمل لاختيار أغنية سيطرحها بشكل منفرد في عيد الفطر المبارك.

يُذكر أن شريف عبدالمنعم شارك بالغناء في احتفالية مرور 100 عام على ثورة 1919، التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية قبل أيام، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، وغنى أغنية من ألحانه وهي "باب بلدنا".