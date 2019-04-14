مجدي الهواري لـ"الخليج 365": "الملك لير" مستمرة في رمضان ومعها مفاجآت أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج مجدي الهواري، إن عرض مسرحية "الملك لير" سيستمر في شهر رمضان المُقبل، إلى جانب عدد من المفاجآت الأخرى التي ستكشف عنها شركة "كايرو شو" خلال الفترة المُقبلة، وستكون بانتظار الجمهور في الشهر الكريم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه عرض على الفنان يحيى الفخراني تقديم مسرحية مع "كايرو شو"، ولم يحدد وقتها عرضًا بعينه، متابعًا "الدكتور يحيى وافق من حيث المبدأ، وكنا محتارين أي عمل سنقدم، فوجدته يقترح (الملك لير)، ووافقت ووعدته بتقديمها بشكل مختلف عن الصورة التي ظهرت عليها على خشبة مسرح الدولة، خاصة وأنها كانت مسرحية ناجحة جدًا آنذاك واستمر عرضها حوالي 9 سنوات".

وعن دهشة البعض من اختيار قطاع خاص لنص كلاسيكي كتبه شكسبير قبل مئات السنين، لا عمل تجاري معاصر، قال "كايرو شو مسرح مصري، ومن حقنا كمصريين ومجموعة فنانين مصريين بتقدم المشروع، أن نقدم مصر والفن المصري بشكل يليق بها وبالجمهور المصري".

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وتابع "نسعى لإعادة المسرح من خلال كايرو شو، مع كوكبة من النجوم سيشاركون في عروض مناسبة للجمهور تضم الإبهار، الشو، السهرة الحلوة، الثقافة، الأعمال الكوميدية والتجارية، مثل الكيدز والفاميلي، ولن أتحدث كثيرًا عن مشروعنا الكلام في الملعب، وعلى الأرض سيتعرف الجمهور من خلال أعمالنا المُقبلة عن طريقة تفكيرنا والاستراتيجية التي نعمل بها".

"الملك لير" من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي في دور الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبدالغفور في دور الابنة الوسطى، وهبة مجدي في دور الابنة الصغرى، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التي لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.