محامي شيرين عبد الوهاب يكشف موعد جلسة الحكم في تهمة التطاول على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الخبير القانوني حسام لطفي أن اللجنة القانونية التي شكلتها نقابة المهن الموسيقية برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، تعقد الأربعاء المقبل ثاني جلسات التحقيق مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك للمداولة بشأن المذكرة التي تقدمت بها.

وقال لطفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تم تحديد الأربعاء المقبل لعقد ثاني الجلسات، وذلك للمداولة وتفنيد ما وجه إلى شيرين من اتهامات نعتبرها باطلة، ومناقشة ما تقدمنا به من طلبات بمذكرة الدفاع".

وأوضح:"على رأس مطالبنا تقديم التسجيل الكامل للحفل الذي أقيم في البحرين، وندب لجنة فنية لمقارنته بالتسجيل الممنتج، وكذلك قرار الإيقاف، لما به من عوار قانوني، لكونه يحمل إدانة مسبقة ".

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وأضاف:" من المقرر أن تعلن اللجنة بالجلسة قرارها أما بحفظ الدعوى أو الإحالة لمجلس نقابة المهن الموسيقية لاتخاذ ما تراه".

يذكر أن شيرين ذهبت الأربعاء الماضي 10 أبريل، إلى نقابة المهن الموسيقية وخضعت للتحقيق أمام لجنة ترأسها المستشار عبد الرحمن سعد من مجلس الدولة وضمت الدكتور علاء سلامة رئيس لجنة العمل بالنقابة وأحمد رمضان سكرتير عام النقابة، والمستشارين علاء عامر وسعد المتولي.

وتواجه شيرين عبد الوهاب تهمة التطاول على مصر بعد تصريح لها في حفل بالبحرين، إذ قالت" أتكلم هنا براحتي، اللي بيتكلم في مصر بيتحبس"