بالفيديو.. طرح الأغنية الدعائية لـ "كازانوفا"

طرحت قناة مزيكا، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" الأغنية الدعائية لفيلم "كازانوفا"، و الأغنية غناء النجم إيساف، و النجم الشعبي عبد الباسط حمودة، و

من كلمات عماد عبيد، و ألحان هاني فاروق، و من المقرر عرض الفيلم يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل،من الشهر الجاري.

يذكر أن فيلم "كازانوفا" بطولة كل من إيساف، راندا البحيري، إلهام عبدالبديع، مصطفي هريدي، أحمد فاروق، أحمد التهامي، إيمي إسلام، كوكي، بسنت السبقي، و من تأليف هيثم وحيد، و إخراج أسامة فاضل.