بـ "سكسكة".. مي عز الدين تطرح بوستر "البرنسيسة بيسة"

طرحت النجمة مي عز الدين البوستر الدعائي لمسلسل "البرنسيسة بيسة"، حيث نشرت صورة شخصيتها "سكسكة"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان المقبل، و هو من تأليف مصطفي عمر، و إخراج أكرم فريد، كما تجسد الفنانة مي عز

الدين شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي أما الشخصية الثانية، فهي الجدة،التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية.

يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة كل من حجاج عبد العظيم، ميرفت أمين، مي حسن، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، إيمان السيد، راندا البحيري، سارة نجيب، سليمان عيد، بيشوي طاهر، محمد أنور.