بـ "سكسكة".. مي عز الدين تطرح بوستر "البرنسيسة بيسة"

طرحت النجمة مي عز الدين البوستر الدعائي لمسلسل "البرنسيسة بيسة"، حيث نشرت صورة شخصيتها "سكسكة"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان المقبل، و هو من تأليف مصطفي عمر، و إخراج أكرم فريد، كما تجسد الفنانة مي عزالدين شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي أما الشخصية الثانية، فهي الجدة،
يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة كل من حجاج عبد العظيم، ميرفت أمين، مي حسن، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، إيمان السيد، راندا البحيري، سارة نجيب، سليمان عيد، بيشوي طاهر، محمد أنور.
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