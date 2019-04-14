الفيلم الثالث لإنسان فيلمز يكشف الدور التركي في دعم داعش والإرهاب

أعلنت مؤسسة إنسان فيلمز الدولية عن انضمام المنتج والسيناريست/ محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ إلى مجلس إدارة منصتها المختصة بإنتاج الأفلام الوثائقية.

و محمد حفظي هو منتج وكاتب سيناريو مصري، قام بتأليف العديد من الأفلام المعروفة مثل "السلم والثعبان وتيتو وفتح عينيك". ثم بدأ حفظي حياته كمنتج سينمائي وقام بتأسيس شركته (فيلم كلينك) عام ٢٠٠٧ التي بدأت كورشة سيناريو لتدريس فن كتابة الأفلام، يقوم فيها بالتدريس بنفسه، ثم أصبحت شركة إنتاج سينمائي؛ وبدأت إنتاجها عام ٢٠٠٨ بفيلمان هما "ورقة شفرة وزي النهاردة".

جدير بالذكر أن مؤسسة إنسان

فيلمز، ومقرها ڤانكوڤر بكندا؛ قد تأسست في مطلع العام الجاري بشراكة بين الإعلاميين يوسف الحسيني ومحمد فهمي وأعلن عن إطلاقها في مؤتمر صحفي عالمي بالقاهرة.

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تعمل مؤسسة إنسان فيلمز على إنتاج أفلام وثائقية باللغتين العربية والإنجليزية تغطي القضايا الإنسانية، وأثارت الضجة بطرح موضوع فيلمها الأول عن محاولة إرهابيي قطر الإلكترونيين اختراق البريد الإلكتروني لأكثر من ١٢٠٠ شخصية عامة مصرية وعربية ودولية. كما أعلنت إنسان فيلمز عن موضوع فيلمها الثاني عن تجربة إعادة تأهيل

الإرهابيين وأسرهم في السجون الباكستانية.

هذا ورحب محمد فهمي، الشريك المؤسس لإنسان فيلمز؛ بانضمام محمد حفظي لمجلس إدارة المؤسسة، معلناً أن العمل قد بدأ لإنتاج الفيلم الثالث لإنسان فيلمز والذي يدور حول دعم تركيا للإرهاب والعلاقات بينها وبين داعش. وأضاف فهمي أنهم قد نجحوا في الحصول عن معلومات أصلية عن اتصالات على مستوى عسكري وقيادي بين تركيا وقيادات داعش وتسهيلات لوچستية لدعم دخول الإرهابيين إلى سوريا والعراق.

وأكد الإعلامي يوسف الحسيني على ثقته بأن دخول حفظي بكل ما يمثله من ثقل وعمق في العمل السينمائي والإنتاجي سيضيف الكثير إلى إنسان فيلمز ومشروعها الطموح، لافتاً إلى خبرة حفظي التدريسية والتدريبية والتي ستفيد منتسبي برنامج سفراء إنسان للشباب وذلك للتدريب على صناعة الأفلام الوثائقية.