شاهد.. أمير كرارة يطرح البوستر الرسمي لـ "كلبش 3"

طرح النجم أمير كرارة البوستر الرسمي للجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان المقبل، و هو بطولة كل من عمر الشناوي،

أحمد عبد العزيز، هشام سليم، ماجد المصري، حلا شيحة، محمود حافظ، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، روجينا، دينا، غنوة محمود، و من تأليف باهر دويدار، و إخراجبيتر ميمي.

يذكر أن الفنان أمير كرارة يشارك في بطولة فيلم"كازابلانكا"، و هو من تأليف هشام هلال، و إخراج بيتر ميمي، و بطولة كل من غادة عادل، دلال عبدالعزيز، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، باسل خياط، جيهان خليل، أحمد داش، محمد مفتاح، خالد أرجنتش، مي حسن، إياد نصار، لبلبة.