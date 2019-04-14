كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لمس أكتاف" يجبر ياسر جلال على التسجيل داخل مصنع الحديد والصلب بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل الفنان ياسر جلال، اليوم تصوير مشاهده في مسلسل "لمس أكتاف" الذي ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، داخل مصنع الحديد والصلب بمنطقة حلوان وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان فتحى عبد الوهاب وأخرون من نجوم المسلسل.

وانتهى أبطال المسلسل من تصوير ما يقرب من 15 حلقة، المسلسل يعد من أول الأعمال التى بدأت التصويرفى وقت مبكر، ويجسد جلال دورمصارع يعتزل مهنته بسبب إصابته وبعدها يدخل السجن لاتهامه فى قضية قتل، حتى يتورط مع المافيا وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

المسلسل يدخل السباق الرمضاني موسم 2019، حيث ينتظر الجمهورقوة الصراع المشتعله بين النجمين ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، خاصة أن الأحداث تتسم بالسخونه والإثارة من الوهله الأولى، المسلسل بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، ومحمد عز، محمد عز، هاجر الشرنوبى، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.