كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر.. صورة جديدة لـ محمد رمضان من كواليس "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله "زلزال"، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، وكتب رمضان على الصورة قائلاً: "حربى كرامة من مسلسل زلزال رمضان 2019".

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ويجسد رمضان، فى المسلسل دورين وهما دور الأب العائد من دولة الكويت والابن الذى يشتهر بلقب "زلزال"، الذى ينتقم لوالده بعد وفاته.

"زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.