كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برومو "لآخر نفس" لـ ياسمين عبدالعزيز يحقق نسب مشاهدة عالية بعد طرحه بساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الإعلان الدعائى الرسمى لمسلسل "لآخر نفس" نسب مشاهدة عالية فور طرحه بساعات قليلة.

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المسلسل من المقرر عرضه فى رمضان المقبل، و ظهرت ياسمين خلال الإعلان بشخصية مهندسة ديكور تدعى "أميرة" فقدت زوجها فى أحداث مثيرة ولديها طفلان، لتنقلب حياتها رأسا على عقب، لتجد نفسها تغوص فى أحداث غريبة ومثيرة.

"لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب،أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.