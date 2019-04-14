اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نشر المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة سينرجي الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "لآخر نفس" الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وهي تظهرت في الإعلان كزوجة لشخصٍ يموت بظروف غامضة وتتعرض للعديد من الصدمات. حيث تدور الأحداث في اطارٍ اجتماعي درامي ممزوج بالإثارة والغموض في تجربة تحاول من خلالها الفنانة المصرية التغريد خارج الإطار النمطي للكوميديا الذي اعتادت عليه في أعمالها الاخيرة.

يشار إلى أن المسلسل من تأليف أمين جمال، عبد الله حسن، وطارق الكاشف، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم فتحي عبد الوهاب، محمد عز، احمد صلاح حسني، فيما سيُعرَض في مصر حصرياً عبر شاشة قنوات الحياة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تتلقى الصدمات في "لآخر نفس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.