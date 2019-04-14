شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..كيف سخر محمود عزب من الهارب معتز مطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان الكوميدي محمود عزب مؤخراً من معتز مطرعلى طريقته الخاصة عبر يوتيوب حينما قام خلال الفيديو بتقليد مقدمات معتز، ولكن على طريقته الخاصة عبرأغاني المهرجانات حيث ظهر فى الفيديووهو يرتدي باروكة أشبه بتسريحة شعرمعتز ثم قام بإطلاق مقدمة قريبة من طريقة أداءه.
على جانب آخر يعتبر محمود عزب أحد أهم الفنانين البارعين فى فن التقليد حيث تمكن خلال مسيرته بتقليد أغلب المشاهير، وبرع فى ذلك إلى حد كبير.
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