شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح يراهن على دياب ومحمد على رزق ومجدى البحيرى فى "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل المخرج أحمد صالح، تصوير أحداث مسلسله التليفزيوني الجديد "أبو جبل"، والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، مقررًا عرضه في موسم رمضان 2019.

ويراهن المخرج أحمد صالح على الخلطة السحرية التي قام بعملها لضمان نجاح المسلسل وتحقيقه أعلى نسب مشاهدة خلال عرضه في رمضان، بداية من السيناريو المتماسك الذي قام بكتابه السيناريست محمد سيد بشير، وبطولة الفنان مصطفى شعبان الذي حقق نجاحًا منقطع النظير في العام الماضي بمسلسله "أيوب"، ووجود ثلاثة من نجوم الشباب هم دياب ومجدي البحيري ومحمد علي رزق، في أدوار شيقة.

ويشارك دياب في دراما مصطفى شعبان للعام الثاني على التوالي، فبعد نجاحه في تقديم شخصية المحامي الفاسد في العام الماضي، يقدم هذا العام شخصية "سعد" صديق أبو جبا، وهو نفس حال محمد على رزق الذي يشارك هو الآخر مع مصطفى للعام الثاني على التوالي، فبعد نجاحه في تقديم دور "مايكل" في مسلسل "أيوب"، يقدم هذا العام شخصية "رزق".

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وينضم لفريق التحدي والرهان الممثل الشاب مجدى البحيري، والذي أثبت موهبته الكبيرة بعد تقديم شخصية "هلال ابن حربي"، ضمن أحداث مسلسل "طايع" الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

ويجسد مجدي خلال أحداث "أبو جبل" شخصية "عطية الأقرع"، والتي تعد المحرك الأساسي لأحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي، وبطولة مصطفى شعبان، محمد دياب، نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، مجدي البحيري، محمد علي رزق، محمود البزاوي، وحسن حسني.