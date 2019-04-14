القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - النجمة الهندية سوناكشي سينها
قرّرت نجمة بوليوود، سوناكشي سينها، أن تجيب عن سؤال يُطرَح بشدّة من قبل وسائل الإعلام، حول ارتباطها العاطفي من عدمه.
وقالت سينها في تصريحاتٍ لـ "العين الإخبارية": أنا بطبيعتي إنسانة رومانسية، تحلم بقصّة حبّ وزواج من رجل أعشقه وأعيش معه أحلامي الشخصية والفنية، ولكنّي متردّدة قليلاً من دخول أيّ علاقة عاطفية، لأنني أبحث عن حب حقيقي".
وأكدت أنها تمنح الأولوية لمسيرتها الفنية والإبداعية حالياً، فعلاقة الحبّ تحتاج إلى نوع من التفرّغ وكثير من الاهتمام، وهو ما يعدّ أمراً صعباً في الظرف الراهن نتيجة انشغالها بتصوير أعمال سينمائية، آخرها الفيلم التاريخي "كارانك"، والمُزمع طرحه بعد أيامٍ معدودة، إضافةً إلى مشروعيْن آخرين في العام الجاري.
وأما عن مواصفات فارس أحلامها، ذكرت سينها: "أودّ أن يكون صادقاً وبسيطاً ومهتماً بالتفاصيل، فأنا أعشق الجزئيات الصغيرة وتجعلني أكثر سعادة، كما أحترم الصدق وأراه صفةً أساسية".
وتابعت النجمة الهندية قائلةً: "ليس لديّ مانع من الارتباط بفنان، لكني لم أفكّر في الأمر، فالحبّ لا يشترط مهنةً معيّنة في نظري".
ونصحت سينها الفتيات اللواتي يتعرّضن كثيراً لسؤال "متى ستتزوجين"، بعدم الارتباط من أجل إرضاء العائلة أو المجتمع، لأن تلك العلاقة مصيرها الفشل، ومن الأجدر أن يبحثن عن شريك حياة حقيقي.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة بوليوود سوناكشي سينها: أبحث عن حبّ حقيقي وعلاقة رومانسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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