- 1/3
- 2/3
- 3/3
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمية الخشاب في برنامج "حكاية"
احتلّت الممثّلة سمية الخشاب المرتبة الثالثة في "تريند" موقعيْ "تويتر" و"جوجل" بمصر، بعد حديثها عن طلاقها من الفنان أحمد سعد، السبت، في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.
النجمة المصرية أوضحت أن قرار الانفصال جاء عقِب عام واحد فقط من الزواج، واتخذته إثر تفكير عقلاني بعيداً عن العواطف والمشاعر، مؤكدةً أن: "الطلاق رزق فأحياناً يكون أفضل حلّ، وأكثر أماناً من الارتباط".
وحول أغنيتها "بتستقوى"، قالت سمية الخشاب إنها قدّمتها نتيجة ما شاهدته من تعرُّض نساءٍ عدة للعنف والإساءة داخل المجتمعات، مُطالبةً بتفعيل قانون محاسبة الرجال المعتدين على زوجاتهم.
وأفادت الممثّلة المصرية بأنها لن تشارك ضمن مسلسلات رمضان المقبل، ولكنّها حاضرة في أعمالٍ درامية وسينمائية ومسرحية بعد شهر الصيام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سمية الخشاب: الطلاق قرار عقلاني وأَفضل الحلول أحياناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.