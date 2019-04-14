بالفيديو.. سمية الخشاب: الطلاق قرار عقلاني وأَفضل الحلول أحياناً

احتلّت الممثّلة سمية الخشاب المرتبة الثالثة في "تريند" موقعيْ "تويتر" و"جوجل" بمصر، بعد حديثها عن طلاقها من الفنان أحمد سعد، السبت، في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.





النجمة المصرية أوضحت أن قرار الانفصال جاء عقِب عام واحد فقط من الزواج، واتخذته إثر تفكير عقلاني بعيداً عن العواطف والمشاعر، مؤكدةً أن: "الطلاق رزق فأحياناً يكون أفضل حلّ، وأكثر أماناً من الارتباط".





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وحول أغنيتها "بتستقوى"، قالت سمية الخشاب إنها قدّمتها نتيجة ما شاهدته من تعرُّض نساءٍ عدة للعنف والإساءة داخل المجتمعات، مُطالبةً بتفعيل قانون محاسبة الرجال المعتدين على زوجاتهم.





وأفادت الممثّلة المصرية بأنها لن تشارك ضمن مسلسلات رمضان المقبل، ولكنّها حاضرة في أعمالٍ درامية وسينمائية ومسرحية بعد شهر الصيام.



