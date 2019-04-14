بالفيديو- “لعيونك يا مدام” جديد نقولا سعادة نخلة

أطلق النجم نقولا سعادة نخلة أغنية جديدة بعنوان “لعيونك يا مدام” كلمات والحان نقولا نفسه، توزيع وليد المسيح وانتاج طرب برودكشين.

يدعو نقولا في الأغنية الى الاهتمام بالمرأة التي يجب ان تسهر وتتدلل وان تتمتع بكل لحظة من حياتها. ويقول مطلع الأغنية “لعيونك يا مدام منسهر كل الايام ومنقضي كل يوم بمطرح بلا ما نام”.

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صوّر “نخله” الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج جورجيك قاشا الذي اعتمد البساطة في العمل حيث أتى على طريقة تلفزيون الواقع.

الاغنية نالت اعجاب العديد من المستمعين ونجحت في حصد نسبة مشاهدة عالية في غضون ايام على المنصات الرقمية.