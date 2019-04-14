إيمان الباني تفاجئ مراد يلدريم بعيد ميلاده.. شاهدي ما فعلته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت ملكة المغرب السابقة إيمان الباني مُفاجأة زوجها النجم التركي مراد يلدريم بمناسبة عيد ميلاده بطريقة خاصة جدًا، ونشرت عبر إنستغرام فيديو تكشف كيفية احتفالها بهذه المناسبة.

ويُظهر الفيديو لحظة قيام الباني بمُفاجأة زوجها خلال تسجيله إحدى حلقات برنامج "من سيربح المليون" بالنسخة التركية، بقالب حلوى كبير مكون من طبقات مُتعددة.

وتألقت الباني في الفيديو ببلوزة سوداء وبنطلون جلد من ثلاثة ألوان، فيما تألق زوجها يلدريم ببدلة كلاسيكية باللون الأسود.

وعبر يلدريم عن سعادته بهذه المفاجأة المميزة من زوجته بتقبيلها وحضنها أمام جميع المتواجدين في ستوديو التصوير، ليظهرا مدى توافقهما وحبهما.

وبعد نشر ايمان للفيديو سارعت صديقتها المقربة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، بتقديم التهاني لهما بهذه المناسبة عبر تعليقها على الفيديو.

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يُشار إلى أن الزوجين إيمان ومراد كانا تزوجا بعد قصة حب طويلة جمعتهما، واحتفلا بزفافهما مرتين: الأولى في إسطنبول على الطريقة التركية والثانية في المغرب.

ومنذ زواجهما في عام 2016 لا يترددان عن التعبير عن مشاعرهما لبعضهما البعض ونشر صور وفيدوهات رومانسية تجمعهما بشكل مستمر عبر حساباتهما الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.