أحمد سعد بعد أحدث تصريحات سمية الخشاب: "كلامي انتهى"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّ الفنان المصري أحمد سعد، على تصريحات طليقته الفنانة سمية الخشاب التي اعتبرها البعض مُسيئة له، عقب ظهورها في لقاء تلفزيوني أمس، وأدلت بأنها قرّرت الانفصال عنه منذ سنة، وأن الطلاق تم بعد رفعها قضية ضده، وأنه كان من الممكن عدم وجود طلاق بينهما، وذلك في حال أن استغرقت فترة الخطوبة وقتًا أطول، وبذلك فإن الزواج نفسه كان من الممكن أن لا يحدث من الأساس.

وشارك سعد، مقطعًا صوتيًا، يحمل أغنيته القديمة "كلامي انتهى"، والتي تحمل في طياتها معاني وردودًا صعبة، مثل "أنا كنت بعتبرك بجد كتير عليا.. بس اكتشفت أن أنا اللي كتير عليك"، وغيرها من الجُمل الأخرى، التي عبّر فيها سعد عن فترة حياته مع سمية.

وأرفق سعد المقطع الصوتي، بتعليق قائلاً: "كلامي انتهى.. توكلنا على الله"، حيث تفاعل معه متابعوه، مُعلقين بأنه أحسن القرار حينما انفصل عن الخشاب.

وكانت الفنانة سمية الخشاب، ظهرت مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، وقالت إنها لم تبك بعد تنفيذ قرارها بالطلاق من الفنان أحمد سعد، وإن الطلاق ليس نهاية العالم حتى تبكي من بعده، معتبرة أنه بداية لحياة جديدة، وأنها كانت تستطيع أن تتدارك الطلاق إذا طالت فترة الخطوبة.

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جدير بالذكر أن المطرب المصري أحمد سعد أعلن خبر انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، من خلال نشره صورة عبر صفحته في فيسبوك، قائلًا: "قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق، وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي".

وكانت الفنانة سُمية الخشاب، صرّحت لـ"فوشيا"، في وقت سابق، بأن إعلان أحمد سعد لخبر انفصالهما لم يكن سوى تصرف لحفظ ماء الوجه، مشيرةً إلى أن الانفصال بينهما تم منذ فترة وليس خلال الأيام الحالية، وأنها كلّفت محاميها برفع دعوى طلاق ضده منذ عدة شهور، بعد أن قرّرت الانفصال عنه لصعوبة استكمال الحياة الزوجية معه.