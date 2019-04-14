خبيرة تجميل: المرأة المغربية لا تعتني ببشرتها.. وتغيّرت نظرة الخليجيات للمكياج

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت خبيرة التجميل المغربية فاطمة عبد الباقي، إنّ الشيء الوحيد الذي يعاب على المرأة المغربية، رغم جمالها، هو عدم الاعتناء ببشرتها، مقابل اهتمامها بالمكياج التي تعتمد عليه لتغطية البشرة، وبالتالي اعتبرته "قناعًا" لبشرة غير جيدة.

وأرجعت عبد الباقي في لقاء مع "فوشيا" على هامش مشاركتها في مهرجان الأزياء الدولي للمواهب الأفريقية الشابة AFRIFATA "أفريفاطا" الذي احتضنته الدار البيضاء، السبب وراء مشكلات البشرة لدى المرأة المغربية إلى التغيرات المناخية وطبيعة الطقس، فضلاً عن الشخصية القوية للمرأة المغربية في العمل والبيت.

وعن نصائحها بشأن المكياج، أشارت إلى أنّ ذلك يرجع إلى وجه الشخصية الذي يلعب دورًا في اختيار المرأة للمكياج، لكنها تفضل الميكاب الناعم الذي بدأ ينتشر أيضًا في دول الخليج والاستغناء عن الثقيل.

وبشأن الاعتناء بالشعر، أشارت إلى أنّ النوم بالمكياج هو أكبر شيء مضر بالبشرة، لافتة إلى أنّ التغذية لها دور مهم للشعر، بالإضافة إلى أن بعض السيدات يهتممن بالصبغة دون الاعتناء بالماسكات.