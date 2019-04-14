شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 10 صور نادرة لنيرمين الفقى من أول الحضانة للسيرة الهلالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجاع الذكريات و الحنين إلى الماضى، هو الشغل الشاغل حاليا للفنانة نيرمين الفقى، حيث استعادت نيرمين أجمل ذكريات حياتها بمختلف المراحل العمرية.

وكشفت نيرمين الفقى، لأول مرة عن صور نادرة لها أيام الطفولة و المراهقة و ذكريات المدرسة، وكواليس تصوير أعمالها ومنها شخصية "الجازية" بمسلسل "السيرة الهلالية" و مسلسل "البحار مندي"

وكتبت نيرمين، على الصورة قائلة: " لقيت الصوره ديه من مسلسل البحار مندي الفنان أحمد عبد العزيز والمخرج هاني لاشين وفريق التصوير".





وعلقت علي صورة لها في الحضانة قائلة: " بتشارك معاكوا طفولتي بضحك من غيرسنان"، و على صورة لها أثناء ممارسة هواياتها المفضلة، كتبت قائلة: " شوفتوا الشقاوة كنت فريق جمباز وسباحه أيام المدرسه".



نيرمين الفقى فى المدرسة نيرمين الفقى فى المدرسة



نيرمين الفقى فى المدرسة نيرمين الفقى فى المدرسة

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وآخر أعمال نيرمين الفقى، مسلسل "ابو العروسة" الجزء الثانى ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.



نيرمين الفقى فى مرحلة المراهقة نيرمين الفقى فى مرحلة المراهقة



نيرمين الفقى نيرمين الفقى



كواليس السيرة الهلالية كواليس السيرة الهلالية



كواليس رد قلبى كواليس رد قلبى