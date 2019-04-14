شكرا لقرائتكم خبر عن غياب سلاف فواخرجى عن مؤتمر لجنة تحكيم مهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غابت النجمة سلاف فواخرجي عن مؤتمر لجنة تحكيم مهرجان الإسماعيلية، برغم أنها إحدي عضوات لجنة التحكيم بالمهرجان، فيما حضر المخرج يسري نصر الله رئيس لجنة التحكيم، حيث قال يسرى نصر الله إن المشكلة التي كانت تواجهه كرئيس لجنة تحكيم أنه من بين الـ12 فيلما المشاركة في المسابقة كان هناك 10 جيدين، وهو ما صعب مهمة الاختيار وأشار إلى أن الأفلام قوية جدا.

وقال يسري إنه يراعي في الأعمال التي يراها هل كان ما يشاهده سينما أم لا؟، ولكنه يقول: "حتي لو الفيلم وحش أنا بستفاد منه، لأن دايما الأفلام التسجيلية، فيه دايما نقطة هتفتحلي مشروع في دماغي"، ولكن هناك خطأ يقع فيه كل من يعمل في الأفلام التسجيلية وهو أن الفيلم يتحول لريبورتاج وينحاز لرأي صانعه الشخصي".

ولفت يسري إلي أنه شارك في لجان تحكيم كثيرة، لذلك ما يجمع لجان التحكيم هم حبهم للسينما ويتناقشون حتي يصلوا لتقييم في النهاية.

وحكي يسري عن تجربة شخصية له وقال: "أنا عملت فيلم تسجيلي اسمه صبيان وبنات وانعرض في الإسماعيلية ولف العالم" وتابع أنه بالنسبة له حينما تقوم بعمل فيلم تسجيلي أو روائي فهي تجربة واحدة، مشيرا إلي أنه لم يشعر أبدا بانحياز لأى نوع من أنواع السينما، فحينما تأتى الحدوتة أختار الشكل المناسب لها"، وأضاف أن "صبيان وبنات" أخذ منه عمل لمدة سنتين.

Advertisements