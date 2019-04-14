شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهرجان الإسماعيلية يعقد ندوة لمناقشة حركة النقد السينمائى فى السبعينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ21 اليوم الأحد ندوة مناقشة أوراق حلقة البحث التي يقيمها المهرجان حول حركة النقد السينمائي المصري في السبعينات بالتعاون مع جمعية نقاد السينما المصريين.

وجاء ذلك بحضور مؤلفي الأبحاث الأساتذة الدكتور ناجي فوزي،، مجدي الطيب، والدكتور نادر رفاعي وأحمد شوقي، مع تعقيبات للأستاذين هاشم النحاس وكمال رمزي، والمنسق العام للحلقة الأستاذ محسن ويفي، رئيس الجمعية.

ومن المقرر أن يقيم المهرجان اليوم الأحد ندوة أخري عن كتاب "نجيب محفوظ بختم النسر" للكاتب "طارق الطاهر" وتديرها الناقدة السينمائية "ناهد صلاح".