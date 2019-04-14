شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها .. كيف كانت طفولة "بافى" أجمل مصاصة دماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة سارة ميشيل بعيد ميلادها ال 42 وهي التي اشتهرت بـ "بافى" اسم الشخصية التي اقترنت بها حين لعبتها فى مسلسل درامي يحمل نفس الاسم فى الفترة من 97 وحتي 2003 وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً جعلها من أهم النجوم على الساحة لما امتلكته من قاعدة جماهيرية وقتها بفضل الدور حيث مثلت شخصية مصاصة دماء.

47087996_max

47402985_max Advertisements

SARAH MICHELLE GELLAR سارة ميتشيل ربما لا يعرف أحد بشأن إنطلاقتها الفنية، كونها بدأت رحلتها مع الشهرة منذ نعومة أظافرها وتحديداً فى سن صغير حينما كانت طفلة ورآها مكتشف المواهب المعروف باسم "لجيلر" والذى أكد انها ستكون مشهورة وواجهة تجارية وفنية كبيرة في المستقبل حينما تكبر وهو ما حدث بالفعل حين صدقت نبؤته ، ولعبت أهم الأدوارعلى الساحة، بعدما بدأت حياتها بمجرد إعلان تجاري لإحدي براندات الأكلات الشهيرة على مستوي العالم.

سارة-ميشيل-غيلر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فى عيد ميلادها .. كيف كانت طفولة "بافى" أجمل مصاصة دماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.