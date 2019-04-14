صورة.. محمد علي يكشف عن تعرض منزله في برشلونة للسرقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
كشف الفنان محمد علي عن تعرض منزله في مدينة برشلونة الإسبانية للسرقة، ووجه انتقادات للشرطة الإسبانية، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونشر "علي" صورة من شقته، وكتب: "مساء الرضا على الغاليين زي ما بنقول الحلو نقول الوحش لو ظهر (الحق)، امبارح الشقة اتسرقت واتسرق منها حاجات مش عايز أتكلم".
وأضاف: "المصيبة اللي مش مصدقها إننا بلغنا الشرطة وجاءت بعد ٣ ساعات يعني الحرامي زمانه سافر فرنسا، واللي جنني زيادة إنهم مش عملوا حاجة اتفرجوا على الفيديو بتاع العمارة وشافوا الحرامي بس مخفي ملامحه واتكلوا على الله".
وتابع: "تقريباً المفروض كنت أبقى مهم عشان يهتموا، والله ما كنتش أعرف وكنت متخيل إن الشرطة مسيطرة هنا فوق الخيال، وللأسف هنرجع نحمي أنفسنا كالعادة نقطة وحشة في حق برشلونة واتمنى يعالجوها".
يُذكر أن محمد علي شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "طايع" مع المخرج عمرو سلامة، بطولة الفنان عمرو يوسف، إنتاج شركة ماجنوم.
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