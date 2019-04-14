يسري نصر الله لـ"الخليج 365": أغاني محمد رمضان مسلية وأحب حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

علّق المخرج يسري نصر الله على غناء الفنان محمد رمضان، وعلى الانتقادات الموجهة له، وقال إن أغانيه مسلية، وإنه شاهد فيلم "الديزل" الذي لعب بطولته رمضان، وشعر أنه فيلم مسلي، فكتب هذا على حسابه عبر "فيسبوك".

وأكد في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لم أصف الفيلم بالمسلي، رغبة في التعاون مع السبكي، كما قيل، فأنا لا أتأثر بالعمل مع أحد بل أؤثر فيمن يعملون معي."

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وأشار المخرج الكبير إلى تعاونه مع محمد رمضان في البداية من خلال فيلم "احكي يا شهرزاد"، متابعًا "لا أحد ينكر أنه ممثل متمكن من أدواته وأن من حقه الغناء ومن حقه أن يفعل ما يحلو له".

وعن رأيه في أغاني المهرجانات، قال "أحب أغاني حمو بيكا وأستمتع بها"، مشيرا أنه يؤمن بالمصداقية وحمو بيكا يغني ما يعرفه، وهو صادق فيما يقدمه ومن حقه أن يغني ما يريد، متابعًا "أرفض اتهامه بإفساد الذوق العام، لأن الذوق الذي يفسده شخص واحد هو ذوق فاسد وهش من الأساس".

يُذكر أن المخرج الكبير يسري نصر الله يشارك كرئيس لجنة تحكيم في مهرجان الإسماعيلية السينمائي في دورته الـ21".