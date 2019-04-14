أحمد صالح يصوّر "أبو جبل" في مدينة الإنتاج الإعلامي ويراهن على الوجوه الشابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل المخرج أحمد صالح، تصوير أحداث مسلسله "أبو جبل"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، ويلعب بطولته الفنان مصطفى شعبان.

ويتواجد فريق عمل المسلسل اليوم الأحد 14 أبريل، في مدينة الإنتاج الإعلامي، ويكثفون ساعات التصوير لضمان الانتهاء من نسبة كبيرة من أحداث العمل قبل حلول شهر رمضان المُبارك.

صالح يقدم إلى جوار شعبان عددًا من الوجوه الشابة، ممن حققوا في أعمالهم الفنية الأخيرة نجاحًا كبيرًا، ولفتوا أنظار الجمهور، ومنهم "محمد علي رزق، دياب" اللذان سبق وظهرا مع مصطفى شعبان في مسلسله رمضان الماضي "أيوب"، وينضم إليهما الفنان الشاب مجدي البحيري.

مسلسل "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي، وبطولة مصطفى شعبان، محمد دياب، نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، مجدي البحيري، محمد علي رزق، محمود البزاوي، وحسن حسني.