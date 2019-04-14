محمد إمام في لبنان لاستكمال تصوير "هوجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

سافر الفنان محمد إمام اليوم الأحد، إلى لبنان لتصوير المشاهد الخارجية من مسلسله الرمضاني المُقبل "هوجان"، ويستمر التصوير هناك لمدة أسبوع.

ونشر محمد إمام صورًا له من كواليس المسلسل، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "لبنان.. أنا جيت دخيلو أنا شو حلوين".

مسلسل "هوجان" إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل.