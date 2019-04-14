بين أبطاله فنان راحل.. عرض "شقة فيصل" في رمضان المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلنت الفنانة آيتن عامر عن عرض مسلسها "شقة فيصل" ضمن السباق الدرامي لرمضان المُقبل، وذلك بعد تأجيله لأكثر من 3 سنوات، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت "آيتن" صورة من دعاية المسلسل في الشارع، وعلقت "أنا مش مصدقة عينيا حقيقي أخيرا وبعد ٣ سنين ونص من تصوير مسلسل شقة فيصل، أخيرا هيتعرض رمضان اللي جاي أنا بجد مبسوطة"، ومن المقرر عرضه عبر قناة mbc مصر.

المسلسل من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وآيتن عامر، ووائل نور، وصلاح عبدالله، ونسرين آمين، ومنة عرفة، وندا موسى، ومن إخراج شيرين عادل.