محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
تنظم نقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة، في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم الأحد 14 أبريل، سهرة غنائية على نغمات السمسمية وأغاني فلكلورية وتحيي الحفل المطربه المغربيه أسماء الأزرق.
يأتي هذا على هامش مهرجان الإسماعيلية السينمائي في دورته الـ21، والتي تُقام برئاسة الناقد عصام زكريا.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. سهرة على أنغام "السمسمية" على هامش مهرجان الإسماعيلية السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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