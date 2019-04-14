الليلة.. سهرة على أنغام "السمسمية" على هامش مهرجان الإسماعيلية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تنظم نقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة، في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم الأحد 14 أبريل، سهرة غنائية على نغمات السمسمية وأغاني فلكلورية وتحيي الحفل المطربه المغربيه أسماء الأزرق.

يأتي هذا على هامش مهرجان الإسماعيلية السينمائي في دورته الـ21، والتي تُقام برئاسة الناقد عصام زكريا.