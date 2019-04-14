بالصور- نجوم "الملك لير": المسرحية مغامرة محسوبة أثبتت احترام الجمهور للفن الجاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

نص كلاسيكي، إنتاج ضخم، ونجوم كبار يحركهم الحماس لتقديم أفضل أداء لديهم لجمهور أكدوا على وعيه وذكائه في احترام كل فن جاد، كلها عناصر نتج عنها "ملحمة مسرحية" زادت ثقة الجميع في أن المسرح المصري لا يمكن أن يندثر يومًا قد يمرض ويمر بأزمات تجعله يتوارى عن المشهد قليلًا لكنه أبدًا لا يموت، وهو ما أثبتته تجربة "كايرو شو" مع تقديم النص الشكسبيري الخالد "الملك لير".

القائمون على العمل من مؤسسي شركة "كايرو شو": الإعلامي محمد هاني والمخرج مجدي الهواري، وصنّاعه وعلى رأسهم الفنانين "يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي"، إلى جوار "المخرج تامر كرم، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنانة هبة مجدي، الفنان نضال الشافعي، الفنان أحمد عزمي، الفنان أيمن الشيوي، الفنان ناصر سيف، الفنان محمد فهيم، مصممة الملابس نيفين رأفت، واضع الموسيقى التصويرية مصطفى الحلواني"، نظموا أمس السبت مؤتمرًا صحفيًا تحدثوا خلاله عن كواليس العرض الذي تم افتتاحه على مسرح "الماركيه- كايرو شو" في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ما جاء في المؤتمر..

يحيى الفخراني

قال الفنان يحيى الفخراني إنه اختار تقديم مسرحية "الملك لير"، لأنه سبق وقدمها، والتفكير في اختيار أي عرض جديد سيتطلب منه تحضيرات تستغرق ما لا يقل عن عامين، كما أنه فضّل أن يعيدها لتظهر في صورتها الصحيحة، وطلب من المخرج مجدي الهواري أن يفكر قبل الموافقة.

وأضاف "فوجئت به يذهب للتعاقد مع ابنة مترجمة النص فاطمة موسى، وهو ما أكد لي أن الإنتاج أيضًا موهبة، لأنه رأى نجاح العرض وقدرته على تحقيق إيرادات جيدة"، لافتًا –الفخراني- إلى افتقاده هذه الموهبة إذ أقدم على الإنتاج في تجربتين وخسر فيهما.

عاد الفخراني ليؤكد من جديد أن التزام الفنان وصدق ما يقدمه، سينعكس بلا شك على طريقة استقبال الجمهور مهما كان مستواه المادي أو الثقافي للعمل الفني بشكل إيجابي، وحكى عن موقف تعرض له عندما تقرر تقديم العرض على مسرح محكى القلعة وفوجئ أن الديكور طار بسبب الهواء، وجاءته شكوى من باقي الممثلين أن الحضور وعددهم حوالي 5000 متفرج، معهم أطفال يتحركون بين الصفوف ومن الصعب عليهم التركيز في مثل تلك الأجواء.

وتابع "شعرت بالغضب من الأجواء وقررت أن مع وجود أي صوت سأقوم بإلغاء العرض، وأقوم بتوريط المسئولين بأن عليهم تعويض الحضور بأن يشاهدوا العرض على المسرح القومي بنفس سعر التذكرة الرخيصة التي دفعوها فعلًا للدخول إلى محكى القلعة، ودون أن يدفعوا أي مبالغ إضافية، لكنني فوجئت بأن الجمهور ظل جالسًا دون إصدار أي صوت، وكانت من أحسن ليالي العرض.

وأشار الفخراني إلى أن شكسبير كاتب شعبي يعرف جيدًا كيف يمس الناس ومشاعرهم.

نضال الشافعي

أعرب الفنان نضال الشافعي عن سعادته لأنه أحد أعضاء مسرحية "الملك لير"، التي تنتجها "كايرو شو"، معربًا عن سعادته بالعمل مع نجوم كبار بحجم الفنان يحيى الفخراني والفنان فاروق الفيشاوي.

وتابع "أعتبر العرض مغامرة محسوبة، هدفها إثبات أن الجمهور العربي لديه قدرة على تذوق الأشياء من خلال مخزونه الحضاري والمعرفي".

أحمد عزمي

Advertisements

قال الفنان أحمد عزمي إنه طار من الفرحة مع إبلاغه أنه سيكون أحد أبطال "الملك لير"، وذلك بعدما رشحه المخرج مجدي الهواري، بعدما تعاونا في مسلسل أخرجه الأخير "الشارع اللي ورانا"، مؤكدًا أن المخرج تامر كرم بذل مجهودًا كبيرًا معه، لاحتواء الشخصية التي يؤديها على الكثير من التحولات.

أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنه سعيد بعودة مسرح القطاع الخاص، وعن العرض أشار إلى أن كل أعمال شكسبير تحمل مواقف إنسانية نعيشها، مشددًا على أن الجمهور سيشعر بمتعة أثناء المشاهدة.

وأضاف "تامر كرم يقدم العرض بإيقاع مختلف ومزاج غير، ولا أحد يختلف على يحيى الفخراني، وأرى أنه يستحق الكثير من الجوائز عن دوره في المسرحية، لأنه لا يبخل على الجمهور بعواطفه ويبحث عن تقديم ما يفيد الناس".

ريهام عبدالغفور

أما الفنانة ريهام عبدالغفور وهي الوحيدة من بين الأبطال التي سبق وقدمت "الملك لير" على المسرح القومي أمام الفخراني، فقالت "سعيدة بوقوفي للمرة الثانية أمام الفنان يحيى الفخراني في نفس العرض، وزاد من سعادتي أن اُتيحت لي فرصة تقديم دورين بها، الابنة الوسطى في النسخة الجديدة والصغرى في النسخة السابقة".

وكشفت عن شعورها في البداية بالخوف من عدم إقبال الجمهور على مشاهدة عرض كلاسيكي باللغة العربية الفصحى على مسرح للقطاع الخاص.

هبة مجدي

سعيدة لأنها المرة الثانية التي أقف فيها على خشبة مسرح بعد مشاركتي في مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، والمرة الثانية جعلتني أقف على خشبة مسرح خاص لأتعاون مرة أخرى مع الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وأكدت أنها تجربة مهمة جدًا بالنسبة لها، موجهة الشكر لكل من المخرج تامر كرم، وللمشرف الفني على العرض المخرج مجدي الهواري، متمنية أن تحظى المسرحية بإعجاب الجمهور وتجوب كل أنحاء الدول العربية.

ناصر سيف

وكشف الفنان ناصر سيف أنه تمنى مع افتتاح "كايرو شو"، أولى عروضها "3 أيام في الساحل"، أن يكون في يوم جزء من عمل مسرحي من إنتاجها، وتابع "وقتها شعرت بفخر بشكل العرض، وإقبال الجمهور رغم بُعد المكان، وفوجئت بعد فترة باتصال هاتفي يخبرني باختياري للمشاركة في الملك لير".

وتابع "عروض كايرو شو، تصنع نقلة حضارية في شكل المسرح المصري، بها فخامة وإبهار، ولا تقل عن فخامة أي عرض في العالم".

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التي لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.