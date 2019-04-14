يسري نصر الله يوضح سبب عزوف الجمهور عن المهرجانات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال المخرج الكبير يسري نصر الله إن عزوف الجمهور عن المهرجانات الفنية في مصر سببه عدم توزيع الأفلام المشاركة في دور العرض وعدم عرضها في التليفزيون.

وأضاف المخرج الكبير خلال ندوته بمهرجان الإسماعيلية السينمائي، أن تجربة سينما زاوية في عرض الأفلام جيدة ولكنها غير كافية؛ ورد الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية أنهم سيعرضون الأفلام الفائزة في جامعة قناة السويس.

وقال الناقد الكبير خالد عبدالجليل رئيس جهاز السينما ومستشار وزارة الثقافة، أنه حاول عرض الأفلام لطلبة المدارس لكن تم رفض الفكرة من المدرسين والأساتذة تمامًا، وأشار أن نادي سينما الأطفال يهدف لتعليم الأطفال السينما ولكن المشرفين على العملية التعليمية يرفضون ذلك.

وتابع خالد أنه يستعيض عن ذلك لعمل نوادي السينما لنشر ثقافة مشاهدة الأفلام السينمائية؛ وقال إنهم أعطوا سينما فريال لمهرجان الإسكندرية، فحدث رواج كبير للأفلام وكانت القاعات ممتلئة، موضحًا أن هناك قنوات في مصر لا يشاهدها أحد ويمكن أن يتم استغلالها في عرض الأفلام.