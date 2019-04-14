بالفيديو: فنانة كويتية تثير الجدل بمقطع رقص مثير مع مقلد المشاهير

أشعلت الفنانة الكويتية ليلى الكندري، مواقع التواصل بفيديو رقص مثير مع مواطنها شهاب ملح، مقلد المشاهير.

ونشر شهاب الفيديو عبر صفحته الشخصية على ”إنستغرام“ وظهرت فيه ليلى ترتدي فستانًا ضيقًا وتقوم برقصة مثيرة على نغمات إحدى الأغاني.

وعلق مقلد المشاهير على المقطع قائلًا: ”أنا وليلى الكندري في عيد ميلاد مها محمد، عرفتو قاعدين نقلد منو؟“، مضيفًا: ”ما نقصد الإساءة غشمرة“.

وحظي المقطع بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت أغلب التعليقات منتقدة ملابس الفنانة الجريئة.

وليلى هي فاشنيستا كويتية اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصف نفسها بالمغامرة ولا ترضى إلا بالمقدمة وبفضل التواصل والشهرة تحولت من فتاة خجولة إلى فتاة يعرفها اغلب متابعي مواقع التواصل العربية.