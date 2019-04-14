كارول سماحة تجتمع مع العندليب من خلال تقنية الـ"هولوجرام"

يعود لنا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في حفل فريد من نوعه، ذو التقنية المجسمة ذات الأبعاد الثلاثية التي تطبق لأول مرة في مصر، في حفل جماهيري ضخم على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

وتطلق الفنانة كارول سماحة، صوتها مع أغنيات العندليب من خلال أوركسترا موسيقية يقوم بها 70 عازف، يقودها المايسترو الكبير جورج قلته، وسمي الحفل بالـ"الحلم".

ومن المتوقع أن يشهد الحفل

حضور كبير من محبي العندليب، ليستعيدون بذاكرتهم أغنياته وحضوره المسرحي الجذاب الفريد، بعد انتهاءه عام 1976 حيث كانت آخر الحفلات التي أقامها عبد الحليم حافظ، بالإضافة إلى تطبيق هذه التقنية الحديثة لأول مرة في مصر التي يتشوق الجمهور للإستمتاع بها.