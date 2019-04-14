يعود لنا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في حفل فريد من نوعه، ذو التقنية المجسمة ذات الأبعاد الثلاثية التي تطبق لأول مرة في مصر، في حفل جماهيري ضخم على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.
وتطلق الفنانة كارول سماحة، صوتها مع أغنيات العندليب من خلال أوركسترا موسيقية يقوم بها 70 عازف، يقودها المايسترو الكبير جورج قلته، وسمي الحفل بالـ"الحلم".
ومن المتوقع أن يشهد الحفل
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تجتمع مع العندليب من خلال تقنية الـ"هولوجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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