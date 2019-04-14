الليلة.. حفل أتيلاس سينفونيتا بقصر المانستيرلي ضمن أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة

يستضيف قصر المانسترلي، اليوم حفل "اتيلاس سينفونيتا" ضمن فعاليات ايام القاهرة للموسيقى المعاصرة، لعازف القانون الفنان صابر عبدالستار، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
يشار إلي أن أتيلاس سينفونيتا٬ يؤديها عدد من أمهر العازفين، هم: "هيلين نافاسه٬ - فلوت"، "فيكتور
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل، مقدمة مع المؤلف كريستيان فينتر كريستنسن و يسبر ليتزهوفت٬ واعمال لكل من هانز ابراهمسن، كريستيان فينتر كريستنسن، أكسل بوروب يورجنسن، "يوكيكو واتانابي - مؤلفة تعرض لأول مرة عالمياً"،
"احمد مدكور - مؤلفة تعرض لأول مرة عالمياً بتكليف من جمعية الموسيقى الأوروبية المصرية المعاصرة بدعم مشكور من الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق".
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