استقبل أطفال ملجا لليان تراشر للأيتام بأسيوط بالغناء والترانيم عروض الأراجوز التى قدمت صباح اليوم ضمن فعاليات المهرجان المسرحى لشباب الجنوب برئاسة الكاتب الصحفى هيثم الهوارى بمحافظة اسيوط فى الفترة من 11 : 17 أبريل لأول مرة فى محافظة أسيوط. وطالب الأطفال إدارة المهرجان باستمرار عروض الأراجوز طوال العام مؤكدين سعادتهم الشديدة بعرض "الأراجوز وعمو عثمان "الذى يتناول فكرة الكسل ورفضه والحث على النشاط وأيضا كيفية تحمل المسئولية والاهتمام بمصالح الآخرين وعدم الأنانية. تحمل المسئولية والاهتمام بمصالح الآخرين وعدم الأنانية. العرض بطولة فرقة صندوق التنمية الثقافية وهم عم صابر شيكو لاعب الأراجوز والفنان محمود السيد والفنان على أبو زيد. قال الكاتب الصحفى هيثم الهوارى رئيس المهرجان إن مسرح العرائس انتشر فى محافظات الصعيد من خلال فعاليات المهرجان التى أقامت لأول مرة ورش لصناعة وعروض العرائس منذ أربع سنوات فى محافظات الجنوب. وإضافة عروض الأراجوز فى هذه الدورة يأتى ضمن خطة المهرجان لتطوير فعالياته وتقديم عروض الأراجوز لأول مرة فى القرى والمستشفيات ونشر هذه العروض فى باقى قرى ومراكز محافظات الجنوب. يذكر أن المهرجان تقام فعالياته فى محافظة أسيوط فى الفترة من 11 وحتى 17 أبريل، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة أسيوط وجامعة أسيوط وشركة hk للاستثمار الزراعى والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين بأسيوط و مؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة ريفيرا ايجيبت للتجارة والاستثمار وفندق ايجيلكا العائم ومستشفى أزال ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيتام أسيوط يستقبلون مسرح الجنوب بالغناء والترانيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.