شاهد.. أيتن عامر تعلن عن خوضها الموسم الرمضاني بشقة فيصل

نشرت الفنانة أيتن عامر، صورة لإحدي الإعلانات المُعلقة بالشوارع التي تروج لمسلسلها الرمضاني الجديد "شقة فيصل"، وعبرت عن سعادتها بذلك على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت أيتن على الصورة قائلة: "أنا مش مصدقة عنيا حقيقي أخيرا، وبعد ٣ سنين ونص من تصوير مسلسل شقة فيصل.. أخيرا هيتعرض رمضان اللى جاى أنا بجد مبسوطة.. لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة".



يذكر أن مسلسل "شقة فيصل"، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، وائل نور، مي القاضي، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. عنيا حقيقي أخيرا، وبعد ٣ سنين ونص من تصوير مسلسل شقة فيصل.. أخيرا هيتعرض رمضان اللى جاى أنا بجد مبسوطة.. لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة".يذكر أن مسلسل "شقة فيصل"، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، وائل نور، مي القاضي، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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